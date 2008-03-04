Кримський спікер послав журналістів до Ющенка

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО не пояснив журналістам, чому його знову охороняють співробітники державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні кримський спікер підтвердив, що користується держохороною.

«Я ж не можу не виконувати розпорядження Президента», - сказав він.

На запитання, на якій підставі керівництву Криму повернуто держохорону, А.ГРИЦЕНКО відповів: «Усі питання до Президента».

«Я минулого разу (коли указом Президента перші особи автономії - голови Ради міністрів і ВР, а також Постійний Представник Президента в АРК - були позбавлені держохорони – УНІАН) не коментував указ Президента і не хочу коментувати розпорядження Президента зараз», - сказав кримський спікер.

«Президент має право приймати розпорядження, які надано йому конституційними повноваженнями», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Голова Ради міністрів АРК Віктора ПЛАКИДУ також знову охороняють співробітники держохорони.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у кримському Представництві Президента України в Криму, станом на сьогодні представництво не одержувало розпорядження про повернення держохорони кримському спікерові і прем`єрові автономії.

«На сьогодні до нас не надходило жодного офіційного документа», - відзначив співрозмовник.

При цьому в Представництві наголосили, що Постпредові глави держави в АРК Леоніду ЖУНЬКУ держохорона не потрібна.

"Йому не потрібна держохорона, йому нема чого боятися", - відзначили в Представництві.

Газета «Дзеркало тижня», посилаючись на свої джерела, повідомляє, що розпорядження, яким головам ВР і Радміну АРК повернуто держохорону все ж існує, – під №79 від 26 лютого. При цьому на президентському сайті його чомусь немає. За розпорядженням №78 іде документ під №80.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2007 року Президент Віктор ЮЩЕНКО позбавив вище керівництво Автономної Республіки Крим – голову ВР і прем`єра, а також постреда глави держави - державної охорони.