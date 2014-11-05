ЦВК оголосила переможців парламентських виборів у закордонному окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) підписала протокол про результати голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу.

Протокол підписано на підставі протоколів дільничних виборчих комісій. Читайте такожУ ЦВК розповіли про можливі проблеми з реєстрацією Савченко народним депутатом Таким чином, 5% бар'єр в закордонному окрузі подолали: "Народний фронт" - 25,38% (10 288 голосів виборців), "Самопоміч" - 22,24% (9 015 голосів виборців), "Блок Петра Порошенка" - 21,72% (8 804 голосів виборців), "Правий сектор" - 8,16% (3 310 голосів виборців), "Свобода" - 6,5% (2 636 голосів виборців). Активність виборців у цьому окрузі становить 8,83%. Голосування в закордонному окрузі відбулося на 112 ділянках.

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