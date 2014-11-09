НАТО відпрацює вторгнення в Естонію «вороже налаштованої держави»

Згідно зі сценарієм навчань, в Естонію вторгається армія «вороже налаштованої держави», після чого країна оголошує військове положення і НАТО відправляє туди сили швидкого реагування.

У маневрах візьмуть участь майже 1,5 тисячі військових і цивільних фахівців з двадцяти країн - членів НАТО, повідомляє Дождь.

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Шостого листопада в Литві почалися навчання НАТО «Залізний меч 2014» (Iron Sword), в яких беруть участь понад 2,5 тисячі військових з дев'яти країн НАТО. Як розповів командувач збройними силами Литви генерал-майор Йонас Жукас, після саміту альянсу в Уельсі «обговорюються різні заходи, частина з яких пов'язана з посиленням безпеки в Східній Європі, в тому числі розширення присутності сил НАТО і числа спільних навчань у нашому регіоні».

Минулого тижня стало відомо, що головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп Бридлав звернувся до Пентагону з проханням надати додаткові сили у зв'язку з безперервною російською загрозою. Американський генерал заявив, що посилена присутність сил альянсу потрібно в країнах Балтії, Польщі та Румунії.