У НАТО назвали свої війська "повільними" та анонсували створення нового елітного підрозділу

НАТО планує створити підрозділ швидкого реагування, який налічуватиме від 5 до 7 тисяч військовослужбовців і буде своєрідним "наконечником" сил НАТО.

Про це заявив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Північній та Східній Європі генерал Ганс-Лотар Домрезе в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому в п’ятницю, 7 листопада, передає DW.de.

Цей підрозділ повинен бути готовий до участі в діях на певній території у термін від двох до п'яти днів. Його мають створити уже в 2015 році, коли планується й участь підрозділу у кількох навчаннях.

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За словами Домрезе, участь у формуванні підрозділу братимуть не всі члени Альянсу, а тільки ті, "які мають необхідне високотехнологічне обладнання та відповідно вишколених солдатів", орієнтовно - від шести до 10 країн. Зазначений підрозділ повинен також мати достатній повітряний флот для швидкого перекидання. Існуючі підрозділи швидкого реагування НАТО генерал назвав "надто повільними". Та водночас наголосив, що створення нового підрозділу коштуватиме країнам-членам чималих коштів.