Олександр Третьяков: Статус добровольців АТО потрібно визначити на законодавчому рівні

Законопроект стосується добровольців, які першими пішли на захист суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який забезпечить можливість надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які брали участь в АТО у 2014-2015 роках.

Про це повідомив один з авторів законопроекту, голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков.

Законопроект №8227 «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо визнання учасниками бойових дій окремих осіб з числа учасників антитерористичній операції» стосується добровольців, які першими пішли на захист суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, але потім не увійшли до законних військових формувань, підкреслив народний депутат.

«Як ви знаєте, добровольці тих добровольчих батальйонів, які не увійшли до складу ні ЗСУ, ні МВС, ні Національної гвардії, ні інших військових формувань та правоохоронних органів, наразі не мають статусу учасника бойових дій, а тому не мають на рівні держави відповідних соціальних гарантій та пільг. Цей законопроект покликаний виправити цю ситуацію і законодавчо визначити їхній статус, а також надати їм соціальні гарантії. А відтак, зніме соціальну напругу в суспільстві, яку наразі ми маємо щодо цього питання», - зазначив Третьяков.