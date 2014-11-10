Санкції примусять Росію піти на переговори - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це міністр сказав в ефірі Radio TOK FM.

”Росія не хоче визнати, що єдиним способом виходу з тієї патової ситуації - це сісти за стіл переговорів”, - сказав він, коментуючи зафіксовану останніми днями активізацію бойовиків на Донбасі.

На його думку, такими діями росіяни хочуть продемонструвати, що насправді введені проти них санкції західних держав не мають жодного впливу, хоч насправді це не так.

Схетина назвав загрозливою ситуацію на Донбасі, котра може перерости у продовження збройного конфлікту, але дуже позитивно оцінив швидку реакцію на останні події Верховного представника з питань зовнішніх справ та безпеки ЄС Федеріки Могеріні, яка вчора виступила з гострою заявою на цю тему.

Польський міністр наголосив, що для ефективності санкцій проти РФ вони повинні діяти ”місяцями, а не тижнями” та нагадав, що нові обмеження можуть обговорити глави МЗС держав Євросоюзу на початку наступного тижня.

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”Я переконаний, що це лише питання часу (коли росіяни погодяться на переговори - УНІАН)”, - сказав він, зваживши, що Росія повинна виступити ініціатором таких розмов.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня проросійські бойовики значно активізували напади на позицій українських військових, спостерігачі зафіксували доставку чергових партій важкого озброєння з Росії, у чому експерти побачили можливу підготовку до широкомасштабного наступу.