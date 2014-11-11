Україні необхідно готуватися до непрогнозованих дій Росії - Полторак
02:06, 11 листопада 2014Політика
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Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Україні необхідно готуватися до непрогнозованих дій Росії та терористів на сході
Україні необхідно готуватися до непрогнозованих дій Росії / УНІАН
Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Еспресо.TV.
"Нам потрібно готуватися до дій, які можуть бути непрогнозованими з боку Росії та терористів в Луганській та Донецькій областях", - сказав він.
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Відповідаючи на запитання, як можна готуватися до непрогнозованих дій, міністр підкреслив, що до цього "можна готуватися, коли війська готуються до війни".
Полторак додав, що у випадку нападу ворога українська армія буде готова.
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