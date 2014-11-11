Фінансування збройних сил в 2015 році підвищать до 3% ВВП

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству фінансів підвищити фінансування збройних сил у наступному році до 3% ВВП.

В даний час фінансування армії становить 1,02% ВВП. Читайте такожПорошенко підписав закон щодо протезування бійців АТО Як повідомив представник Міністерства оборони В'ячеслав Салахов, "останнім указом президента стала постановка перед Міністерством фінансів завдання передбачити фінансування збройних сил на наступний рік на рівні 3% ВВП".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter