Фінансування збройних сил в 2015 році підвищать до 3% ВВП
14:29, 11 листопада 2014Політика
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Президент Петро Порошенко доручив Міністерству фінансів підвищити фінансування збройних сил у наступному році до 3% ВВП.
На забезпечення армії буде направлятися 3% ВВП / фото прес-служби Міноборони
В даний час фінансування армії становить 1,02% ВВП.
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Як повідомив представник Міністерства оборони В'ячеслав Салахов, "останнім указом президента стала постановка перед Міністерством фінансів завдання передбачити фінансування збройних сил на наступний рік на рівні 3% ВВП".
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