Фінансування збройних сил в 2015 році підвищать до 3% ВВП

14:29, 11 листопада 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко доручив Міністерству фінансів підвищити фінансування збройних сил у наступному році до 3% ВВП.

На обеспечение армии будет направляться 3% ВВП / фото пресс-службы Минобороны

В даний час фінансування армії становить 1,02% ВВП.

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Як повідомив представник Міністерства оборони В'ячеслав Салахов, "останнім указом президента стала постановка перед Міністерством фінансів завдання передбачити фінансування збройних сил на наступний рік на рівні 3% ВВП".

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