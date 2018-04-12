У МЗС РФ поскаржились на утримування "в заручниках" екіпажу судна "Норд"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що Україна заявляє про відданість демократії і верховенству права, а насправді «знущається над простими людьми».

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що Україна взяла в заручники членів екіпажу судна «Норд» з тимчасово окупованого Криму, і погрожують заходами у відповідь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Під надуманими приводами наших моряків фактично утримують в заручниках на території України. Щоразу під час спроби перетинання кордону в Києві вигадують все нові причини - аби не відпустити екіпаж до своїх родин», - сказала Захарова.

Вона назвала цю ситуацію «цинізмом, що зашкалює».

Читайте такожВ ІС розповіли про плани РФ задіяти свої "консерви" в Гаазі для звільнення "Норду"

За словами Захарової, Україна заявляє про відданість демократії і верховенству права, а насправді «знущається над простими людьми».

«Ми вимагаємо від України припинити знущання над моряками, дозволити їм безперешкодно повернутися до рідного Криму», - сказала Захарова.

За її словами, Росія розраховує, що світова правозахисна спільнота засудить дії українських силових відомств стосовно членів екіпажу судна «Норд».

«Допоки наші громадяни не будуть випущені з території України, Росія залишає за собою право на застосування заходів у відповідь», - підкреслила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було конвойоване до порту Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

Стосовно затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норду» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

8 квітня в Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію України через пункт пропуску «Гоптівка» в Харківській області. Моряків намагалися вивезти в РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред'явили посвідки на повернення в РФ. Стосовно них склали адмінпротоколи і повернули в Україну.

Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норду» намагалися перетнути адмінкордон через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.

10 квітня Горбенка після внесення застави випустили з ізолятора тимчасового тримання в Херсоні і оголосили нову підозру - в незаконному занятті рибним промислом.

До Херсонського міськсуду внесено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання з покладанням відповідних обов'язків через невелику тяжкість злочину.