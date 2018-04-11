Суд відпустив капітана арештованого російського судна «Норд» і заборонив їздити до Криму
Суд відпустив під особисте зобов'язання капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка.
Читайте такожКапітану заарештованого російського судна "Норд" висунули нову підозру
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Криму Тетяна Тихончик. Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури.
"Він (Горбенко) повинен з'являтися до слідчого, а також не відвідувати тимчасово окуповану територію півострова Крим", – пояснила Тихончик.
Раніше в середу стало відомо, що Горбенку повідомили про ще одну підозру– незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.
На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи. 31 березня капітану «Норда» було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України. 8 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію Україні через пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники російського Генерального консульства.
Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну. Вночі 9 квітня члени екіпажу «Норда» намагалася перетнути адмінмежу через «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.