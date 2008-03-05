Регіонал Журавко зайняв своє звичне місце - крісло Яценюка

Народні депутати з фракції Партії регіонів блокують трибуну та президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, також заблоковано урядову ложу, а в дверях президії та урядової ложі встановлено крісла, що перешкоджають проходу в сесійну залу.

У кріслі голови ВР України розташувався народний депутат України Олексій ЖУРАВКО (фракція Партії регіонів). Він працює на своєму ноутбуці.

В сесійній залі розміщені повітряні кульки з написом «НАТО ні» та прапори України.

Як відомо, о 9.45 почалися консультації голови ВР України Арсенія ЯЦЕНЮКА з лідерами фракцій парламенту.

Народні депутати в сесійній залі читають газети і розмовляють між собою. Кілька народних депутатів із фракції ПР, зокрема Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГУРЕЄВ працюють на ноутбуках.