Кримським бойовикам віддали гуртожиток в Сімферополі

Дане рішення було схвалено на засіданні кримського уряду» 11 листопада, передає Крим.Реалії.

«Майно закріплюється за державним казенним закладом «Кримський республіканський штаб Народного ополчення - народної дружини РК» на праві оперативного управління», - йдеться у відповідному розпорядженні.

Тут також зазначено, що дане приміщення раніше здавалося в оренду приватним структурам.

Читайте такожРада Міністрів окупованого Криму віддала Путіну «Масандру» і Юсуповський палацУ вересні «Рада міністрів Криму передала «самообороні» у користування офіс в центрі Сімферополя на пр. Кірова, військове містечко на вул. Інге і два нежитлові приміщення в Євпаторії та Джанкої.

Представники так званої кримської самооборони викликають обурення у правозахисних організацій, які не раз заявляли про причетність «самооборонівців» до зникнення людей в анексованому Криму. Так, нещодавно, в інтерв'ю одному з українських видань Комісар Ради Європи з прав людини Нільс Муйжнієкс заявив, що представників «самооборони» у Криму необхідно притягати до відповідальності, а місцеву владу закликав розпустити це формування.

Також учасники бандформувань з Криму беруть участь в бойових діях на сході України.