Адвокат мера Одеси звинуватив "Центр протидії корупції" у поширенні неправдивої інформації

Офіційний представник Труханова, заявив, що останнім часом в соцмережах і деяких ЗМІ розміщені публікації під назвою «Як «потрібні» судді знімають арешти у справі Труханова».

Адвокат мера Одеси заявив, що "Центр протидії корупції" поширює неправдиву інформацію. Про це йдеться в заяві адвоката одеського міського голови Геннадія Труханова Олександра Лисака на ім'я голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

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Як зазначив офіційний представник Геннадія Труханова, останнім часом в соцмережах і деяких ЗМІ розміщені публікації під назвою «Як «потрібні» судді знімають арешти у справі Труханова». За даними «журналістським розслідуванням» стоїть прізвище Шабуніна. Там розповідається, на підставі сумнівного аудіофайлу, нібито з голосом прокурора САП Мусіяка, про, на думку ГО «Центр протидії корупції», факт підкупу суддів з метою привласнення бюджетних грошей. При цьому звинувачується не тільки сам міський голова, але і його помічники, адвокати і всі оточення.

Як заявив Олександр Лисак, викладені в «гучному розслідуванні» факти грішать неточностями, розбіжністю дат і відвертим підлогом інформації.

Мова йде про зняття арешту з банківського рахунку ТОВ «Еліт Девелопмент» - тієї самої фірми, яка продала місту за дуже розумною ціною корпус колишнього заводу «Краян». У капітально відремонтований будинок переїхали управління і департаменти Одеської міської ради. І саме нова Одеська мерія фігурує в судовому розгляді, яке НАБУ і САП ініціювали у відношенні Геннадія Труханова.

Адвокат Олександр Лисак зазначив, що визначити фальсифікацію фактів, наведених у даній публікації, можна, прочитавши наявну навіть у відкритих джерелах інформацію.

«Вперше арешт на 185 млн грн, які перебувають на банківському рахунку ТОВ «Еліт Девелопмент», було накладено 21 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Київ Українця В. В. Після цього, представниками ТОВ «Еліт Девелопмент» в місцевий суд, суди апеляційної та касаційної інстанцій було подано понад 100 процесуальних документів (клопотань, заяв, апеляційних та касаційних скарг), що стосуються скасування арешту. В суді першої інстанції зазначені документи системою авторозподілення справ були розподілені на різних суддів Солом'янського районного суду (Українець В. В, Бобровник О. В., Коробенко С. В., Кизюн Л. І., Кушнір С. І., Букіна О. М., та. ін). При розгляді зазначених клопотань судді виносили ухвали про відмову у їхньому задоволенні, а не ухвали про їхнє повернення у зв'язку з відкликанням. Таким чином, даний факт спростовує докази автора публікацій про те, що «коли клопотання потрапило до «потрібного» судді, інші - відкликали через помилки», - підкреслив адвокат.

Також представник мера Одеси звернув увагу на те, що події, описані в статті, в тому числі і так звані «переговори» з суддями, датовані травнем-липнем 2017 року, а скасування арешту сталася в лютому 2018 року. І це теж ставить під сумнів сам факт проведення таких довгих «переговорів» про скасування арешту.

«Далі автором публікації зазначено, що «клопотання врешті-решт потрапило до «потрібного» судді Людмили Кизюн, яка незважаючи на відсутність повноважень слідчого судді 1 лютого 2018 року зняла арешт з частини коштів - 92 млн грн». Однак, з невідомих причин, автором втрачено досить суттєву обставину - суддею Кизюн Л. І. у відповідному визначенні чітко вказано, що кошти,на які скасовано арешт, мають бути спрямовані виключно в місцевий бюджет Одеси і не можуть бути спрямовані на будь-які інші цілі», - зазначив Олександр Лисак.

Також адвокат, якого в статті теж приплюсували до «корупційної схеми», підкреслив, що представляти Труханова почав у лютому 2108 року, але ніяк не в березні 2017 року.

«За таких обставин створюється враження, що автор статті, компілюючи і фрагментарно використовуючи факти намагається сформувати у читача думку про безпосередній підкуп Трухановим судді з метою привласнення коштів територіальної громади. Хоча фактичні обставини справи свідчать про зворотнє: кошти на які скасовано арешт, повинні бути перераховані на користь територіальної громади», - наголошує Олександр Лисак.

Адвокат підкреслив, що автор статті спеціально вживав словосполучення «соратники Труханова», «подільники Труханова», «оточення Труханова», щоб притягнути до цієї справи якомога більше людей. А адже всі дії щодо скасування арешту були ініційовані представниками ТОВ «Еліт Девелопмент», до яких мер Одеси не має ніякого відношення.

«Особисто я і мій довіритель Труханов Г. ніколи не перебували і в даний час не перебуваємо в будь-якому неформальному спілкуванні з суддею Солом'янського районного суду Києва Кизюн Л. І. та будь-якими іншими суддями», - зазначив адвокат.

Враховуючи наведені вище факти, представник мера Одеси зажадав від ГО «Центр протидії корупції» припинити поширення недостовірної інформації про причетність Геннадія Труханова, його адвокатів або будь-яких осіб з його оточення до скасування арешту на банківські рахунки ТОВ «Еліт Девелопмент».