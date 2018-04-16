Будь-які зміни відносин між ЄС та РФ залежать від повного виконання Мінських домовленостей - Могеріні

Центром викликів для двосторонніх відносин залишається ситуація в Україні - ЄС буде продовжувати підтримувати роботу Нормандського формату.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що тільки повне виконання Мінських угод є ключовим елементом для того, щоб у відносинах ЄС та Росії сталися зміни.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Могеріні розповіла, що від час засідання міністри дали спільну оцінку викликів, які є у відносинах між ЄС та Росією.

«Ми бачили зухвалу поведінку Росії у багатьох сферах. Центом цього виклику, звичайно, залишається ситуація в Україні з нелегальною анексією Кримського півострову та дестабілізацією Сходу України, яка продовжується до сьогодні», - констатувала високий представник.

Іншими сферами «викликів зухвалої поведінки Росії» вона назвала Сирію, дезінформацію, внутрішнє втручання, загрози кібердіяльності, зменшення в самій Росії «простору для незалежних політичних голосів, громадянського суспільства, зменшення поваги до прав людини та верховенства права».

«У нашому обговоренні сьогодні з державами-членами ми підтвердили чітко, що п’ять принципів, які ми визначили два роки тому по відношенню до Росії, залишаються дійсними. Ми також подивилися, що ми можемо зробити більше по всіх цих п’яти принципам. Перший з них, що повне виконання Мінських домовленостей залишається ключовим елементом для будь-яких значних змін у відносинах ЄС з Росією», - заявила Могеріні.

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Вона зазначила, що ЄС буде продовжувати підтримувати роботу Нормандського формату, і як ЄС, як такий, може допомогти більше, зокрема, Німеччині та Франції в роботі щодо повного виконання Мінських домовленостей, особливо, «на політичному рівні, але і також з конкретними кроками в гуманітарній сфері, в сфері розмінування, підготовці реконструкції Донбасу та підтримувати надійну координацію також в рамках ООН».

«По-друге, ми будемо продовжувати посилювати наші відносини з нашими Східними партнерами та іншими сусідами, особливо після дуже успішного саміту Східного партнерства, який у нас був», - продовжила високий представник.

Іншими принципами вона назвала підтримку політики прозорості щодо Росії у питанні співробітництва зі Східними партнерами та продовжувати співпрацювати у сферах, які становлять спільний інтерес.

«Наша дружба та партнерство зі Східними партнерами ніколи не спрямовані проти будь-кого, але завжди спрямовані на співпрацю», - наголосила Могеріні, додавши, що в ЄС «ніколи не думали про сфери інтересів».

Крім того, міністри обговорили питання посилення стійкості в ЄС у світлі атаки у Солсбері.

Як відомо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс не виключає, що дії санкції щодо Росії, пов’язані з виконанням Мінських домовленостей, можуть бути продовжені на рік замість шести місяців.