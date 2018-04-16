Глава МЗС Литви: санкції щодо Росії можуть бути продовжені замість шести місяців на рік

11:56, 16 квітня 2018
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Санкції можуть бути спрямовані проти олігархів / shutterstock.com

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Люксембурзі перед початком засідання Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ, на якому буде розглядатися російське питання.

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«У нас є санкції, пов’язані з Мінськом. Щодо Мінську у нас немає жодного прогресу, додаткові санкції чи, щонайменше, продовження на 12 місяців замість шести може бути», - вважає Лінкявічюс.

При цьому міністр висловив думку, що санкції повинні бути спрямовані проти «олігархів, щодо відмивання грошей, проти тих, хто підтримує сили, які реально шкодять в регіоні». «Ми повинні до цього дуже серйозно поставитися», - наголосив він.

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Теги: #санкції проти Росії#Лінас Лінкявічус