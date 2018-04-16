Глава МЗС Литви: санкції щодо Росії можуть бути продовжені замість шести місяців на рік

Лінкявічюс зазначив, що жодного прогресу щодо Мінську немає.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс не виключає, що дії санкції щодо Росії, пов’язані з виконанням Мінських домовленостей, можуть бути продовжені на рік замість шести місяців.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Люксембурзі перед початком засідання Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ, на якому буде розглядатися російське питання.

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«У нас є санкції, пов’язані з Мінськом. Щодо Мінську у нас немає жодного прогресу, додаткові санкції чи, щонайменше, продовження на 12 місяців замість шести може бути», - вважає Лінкявічюс.

При цьому міністр висловив думку, що санкції повинні бути спрямовані проти «олігархів, щодо відмивання грошей, проти тих, хто підтримує сили, які реально шкодять в регіоні». «Ми повинні до цього дуже серйозно поставитися», - наголосив він.