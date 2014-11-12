Поплавський заробляє щорічно понад 20 млн гривень на схемі з «клоном» держуніверситету - ЗМІ

Про це повідомляє «ZN.UA» з посиланням на Слідство.Інфо.

Студенти перші три курси числяться в ньому, за що платять чималі гроші. Однак за фактом навчання проходить на базі державного вузу, який через таку схему щорічно недоотримує десятки мільйонів.

Народний депутат, ректор Київського державного національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський створив приватний університет, студенти якого де-факто навчаються в державному вузі. Така схема дозволяє заробляти щорічно понад 20 мільйонів гривень.

Студенти, які офіційно юридично зараховані в Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" (в народі його називають КУК), на 100% впевнені, що в кінці навчання отримають диплом Київського національного університету культури і мистецтв.

Ймовірно, зазначають журналісти, схема працює так: студентів-контрактників зараховують в приватний КУК, хоча насправді вони навчаються на базі державного внз. Після третього курсу їх відраховують з КУКа і переводять на контракт Національний університет культури і мистецтв, де вони й отримують відповідні дипломи, йдеться в сюжеті "Слідства.Інфо".

Засновником Приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури" є ТОВ "Укрконцерт", яке в свою чергу заснували ректор держуніверситету Михайло Поплавський і його син Олександр Поплавський.

Скільки грошей може принести така схема з двома вузами - приватним і державним? Поки встановити остаточні суми неможливо.

Але якщо взяти офіційну вартість навчання на найдешевшій спеціальності (4500 грн у 2011 році), то виходить, що державний університет недоотримує від такої схеми з приватним "клоном" десятки мільйонів гривень щорічно.

Варто зазначити, що у приватного "Київського університету культури" немає навіть власного сайту.

За юридичною адресою університету, яка вказана в установчих документах, вуз знайти не вдалося. Як, в принципі, і за іншими адресами, де повинні бути його корпуси.

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Перші два корпуси на Чигоріна, 20 і Щорса, 36 - КУК нібито орендував у Фонду держмайна. Однак замість цього там знаходиться Київський національний університет культури і мистецтв.

Ще два приміщення на Щорса 36-б згідно зі Свідоцтвами на право власності, відносяться безпосередньо до КУКу. Проте в реальності замість них - в центрі Києва на Печерську - дві елітні висотки.

Остання акредитація приватного "Київського університету культури" датована червнем 2010-го року. В січні 2014-го вуз отримав продовження ліцензії. Обидва документи підписані екс-міністром освіти і науки Дмитром Табачником.

В кінці жовтня цього року Міносвіти під керівництвом Сергія Квіта на прохання самого ж КУКа зібралося провести чергову акредитаційну експертизу (перевірку кожної спеціальності, яку необхідно проходити кожні п'ять років, інакше внз можуть позбавити ліцензії). Проте експертна комісія МОН внз так і не знайшла.