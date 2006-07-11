Регіони знову заблокували трибуну Верховної Ради

Депутати від фракції Партії регіонів заблокували у Верховній Раді парламентську трибуну, а також підходи до системи «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами “регіоналів”, це зроблено для того, щоб не допустити блокування іншою стороною – БЮТ і «Нашою Україною».

Як повідомляв УНІАН, вчора лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, вранці 11 липня на засіданні БЮТ депутати визначаться зі способами блокування парламенту.