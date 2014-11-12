ООН закликає не допустити, щоб ситуація на Донбасі перетворилася на затяжний воєнний конфлікт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

”Зараз, коли виконання Мінських домовленостей під питанням, це має значення, яким чином може протриматися режим припинення вогню. Ми глибоко занепокоєні по відношенню щодо можливостей відновлення широкомасштабних бойових дій і конфлікт може продовжуватися місяцями, можуть бути малі сутички, а також періоди більших і широких бойових дій, і збільшення жертв. Будь-який з варіантів буде для України катастрофою”, - сказав він.

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Також він відзначив, що ситуація може ”звестися до замороження конфлікту або до затяжного конфлікту, що може закріпити нинішню ситуацію на сході України на роки, або десятиліття”.

”Ми несемо колективну відповідальність за те, щоб не один з цих варіантів не матеріалізувався. Єдина альтернатива - це припинення бойових дій з тим, щоби, всі українці могли повернутися до свого життя в умовах стабільної і безпечної країни зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності України”, - наголосив він.

На завершення дипломат зазначив, що шлях до такого рішення лежить через відновлення виконання всіма сторонами Мінських домовленостей та спільної відповідальності за їх виконання.