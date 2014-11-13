Україна закликає Росію, США та Євросоюз повернутися до переговорів в Женевському форматі



Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

”Ми закликаємо Росію, США та Європейський Союз зустрітися в Женевському форматі для того, щоби виробити вихід з цього тупика та закликати всі сторони дотримуватися духу і букви Мінських домовленостей. Ми не піддамося спробам Росії нав`язати визнання ”лідерів” цих районів в Луганську і Донецьку, яких вона хоче запросити на це засідання”, - зазначив Сергєєв.

При цьому він знову закликав Росію вивести всі війська з території України, звільнити українських заручників та розпочати спільні процедури щодо контролю державного кордону.

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Посол також закликав Росію припинити військові навчання поруч з українським кордоном.

”Нас вкрай турбує позиція Росія, яка маніпулює правом народу на самовизначення, і робить це знову. Ми за цим спостерігали в Криму, і зараз у Росії лише один пріоритет, одне завдання - підтримувати сепаратистів, створювати затяжний заморожений конфлікт”, - сказав Сергєєв.

Посол пояснив, що по цій причині Україна та міжнародне співтовариство не визнають псевдовибори в деяких районах Донецької та Луганської областей.

Також дипломат наголосив, що поставки Росією військової техніки та солдат підриває перспективи мирного врегулювання.