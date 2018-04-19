Безпрецедентне рішення: Аргентина екстрадує українку, підозрювану в розтраті 1,2 мільйона гривень держкоштів

11:48, 19 квітня 2018
Політика
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Фото uk.wikipedia.org

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Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"Рішення аргентинських компетентних органів про видачу особи за запитом української сторони прийнято на принципах доброї волі та взаємності і є безпрецедентним випадком у сфері міжнародного співробітництва з огляду на відсутність договірних відносин між Україною та Аргентиною у сфері екстрадиції. На теперішній час триває організація транзитного перевезення виданої особи до України, оскільки воно повинно відбутися через територію декількох країн і потребує дозволу компетентних органів цих держав", - повідомили в ГПУ.

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Теги: #Україна#Аргентина#екстрадиція