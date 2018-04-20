Парубій розповів про "дуже важку дискусію" щодо Антикорупційного суду: лишилися дві ключові позиції

01:59, 20 квітня 2018
Політика
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Парубій висловив думку, що вже у травні ВР зможе перейти до розгляду законопроекту / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

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"Дуже важка дискусія йде, непроста. Є багато рекомендацій Венеційської комісії. Я не хочу надто впадати в деталі, але я скажу, що більшість з них ми узгодили. Лишилися ключові дві позиції, по яких іде дискусія", - сказав Парубій.

Він пояснив, що одна з них стосується того, що "юриспруденція Антикорупційного суду має відповідати юриспруденції НАБУ і САП". "Щоб на них не падали тисячі і десятки тисяч справ, які можуть паралізувати їхню роботу", - додав спікер.

Друге питання стосується повноважень Громадської ради міжнародних експертів. "Я в даному випадку підтримую позицію Венеційської комісії, що Громадська рада міжнародних експертів повинна мати право вето стосовно усіх кандидатів, які балотуються в Антикорупційний суд. Це забезпечить незалежність даного суду і його високий авторитет як у суспільстві, так і за кордоном", - сказав голова ВР і додав, що навколо цього питання йде найбільша дискусія.

Парубій висловив думку, що вже у травні ВР зможе перейти до розгляду та прийняття рішення по Антикорупційному суду.

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Теги: #Антикорупційний суд в Україні#Андрій Парубій