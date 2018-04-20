Парубій розповів про "дуже важку дискусію" щодо Антикорупційного суду: лишилися дві ключові позиції

За словами спікера ВР Андрія Парубія, більшість рекомендацій Венеційської комісії вже узгоджено.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що наразі лишилися дві ключові позиції по законопроекту про Антикорупційний суд, по яких іде дискусія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

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"Дуже важка дискусія йде, непроста. Є багато рекомендацій Венеційської комісії. Я не хочу надто впадати в деталі, але я скажу, що більшість з них ми узгодили. Лишилися ключові дві позиції, по яких іде дискусія", - сказав Парубій.

Він пояснив, що одна з них стосується того, що "юриспруденція Антикорупційного суду має відповідати юриспруденції НАБУ і САП". "Щоб на них не падали тисячі і десятки тисяч справ, які можуть паралізувати їхню роботу", - додав спікер.

Друге питання стосується повноважень Громадської ради міжнародних експертів. "Я в даному випадку підтримую позицію Венеційської комісії, що Громадська рада міжнародних експертів повинна мати право вето стосовно усіх кандидатів, які балотуються в Антикорупційний суд. Це забезпечить незалежність даного суду і його високий авторитет як у суспільстві, так і за кордоном", - сказав голова ВР і додав, що навколо цього питання йде найбільша дискусія.

Парубій висловив думку, що вже у травні ВР зможе перейти до розгляду та прийняття рішення по Антикорупційному суду.