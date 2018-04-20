Спікер ВР Парубій: дочасних виборів не буде

"Параліч" системи влади і роботи ВР був би "однією з найгірших послуг, яка може бути зроблена для української обороноздатності на цьому етапі".

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що про дочасні вибори наразі не йдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Дочасних виборів не буде. Попереду буде робота. Системна, непроста. Будуть рішення, які потрібні сьогодні для суспільства, які потрібні сьогодні для української безпеки і оборони", - наголосив Парубій.

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Він підкреслив, що оскільки нинішній парламент є "парламентом воюючої країни", то "параліч" системи влади і роботи ВР є "однією з найгірших послуг, яка може бути зроблена для української обороноздатності на цьому етапі".

Відповідаючи на питання щодо позиції президента з цього питання, Парубій запевнив, що позиція глави держави є ідентичною до його, що "дочасні вибори - це спосіб дестабілізації".

"І найголовніше - це введення в параліч країни на довший період", - додав спікер.

Крім того, на уточнення, кому вигідні розмови про дочасні вибори, Парубій зауважив, що це є вигідним для зовнішнього агресора.

У той же час, спікер висловив думку, що "є сили, які хотіли би і в Україні дочасних виборів, які хотіли би скористатися тим питанням для своїх вузьких політичних партійних інтересів".

"Їм не вдасться поставити свій особистий інтерес вище інтересів держави. Їхні інтриги і їхні намагання розбалансувати країну не будуть мати жодного успіху", - запевнив голова ВР, не вказуючи, про кого саме йдеться.