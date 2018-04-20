Спікер ВР Парубій: дочасних виборів не буде
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що про дочасні вибори наразі не йдеться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Дочасних виборів не буде. Попереду буде робота. Системна, непроста. Будуть рішення, які потрібні сьогодні для суспільства, які потрібні сьогодні для української безпеки і оборони", - наголосив Парубій.
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Він підкреслив, що оскільки нинішній парламент є "парламентом воюючої країни", то "параліч" системи влади і роботи ВР є "однією з найгірших послуг, яка може бути зроблена для української обороноздатності на цьому етапі".
Відповідаючи на питання щодо позиції президента з цього питання, Парубій запевнив, що позиція глави держави є ідентичною до його, що "дочасні вибори - це спосіб дестабілізації".
"І найголовніше - це введення в параліч країни на довший період", - додав спікер.
Крім того, на уточнення, кому вигідні розмови про дочасні вибори, Парубій зауважив, що це є вигідним для зовнішнього агресора.
У той же час, спікер висловив думку, що "є сили, які хотіли би і в Україні дочасних виборів, які хотіли би скористатися тим питанням для своїх вузьких політичних партійних інтересів".
"Їм не вдасться поставити свій особистий інтерес вище інтересів держави. Їхні інтриги і їхні намагання розбалансувати країну не будуть мати жодного успіху", - запевнив голова ВР, не вказуючи, про кого саме йдеться.