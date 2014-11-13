Порошенко просить Фінляндію поспішити з ратифікацією УА між Україною та ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, у телефонній розмові з арезидентом Фінляндії Саулі Нііністьо Порошенко подякував за підтримку Фінляндією територіальної цілісності та суверенітету України.

Співрозмовники обговорили результати екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо України, зокрема свідчення ОБСЄ, США, Великої Британії, Франції, Литви, Люксембурга та Австралії, які підтвердили, що причиною погіршення ситуації на Донбасі залишається грубе порушення Мінських домовленостей Росією. У цьому зв’язку Порошенко висловив значне занепокоєння з приводу масового надходження військ та важкого озброєння з боку російського кордону. Він закликав Фінляндію та Європейський Союз продемонструвати єдність у підтримці України перед зовнішньою агресією.

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Нііністьо високо оцінив проведення успішних демократичних виборів до Верховної Ради України 26 жовтня, а також запевнив у підтримці Мінських домовленостей для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, як шляху, якого повинні дотримуватись усі сторони, включно із Росією.

Порошенко запросив Нііністьо відвідати Україну з офіційним візитом.