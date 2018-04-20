Суспільство має бути готовим до інформаційної війни та розуміти її тактику - нардеп

Суспільство має бути готовим до інформаційної війни та розуміти її тактику, адже у противному випадку державні інституції будуть неефективними у протидії, навіть попри наявності стратегії та тактики.

Незважаючи на те, що питання російських інформаційних операцій широко обговорюється в Європі, є сумнів у тому, що бодай одна країна ЄС здатна протистояти цьому виклику в повній мірі.

Про це народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз написала в себе на сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що взяла участь у семінарі «Співробітництво у стратегічних комунікаціях як відповідь гібридним загрозам» в рамках платформи НАТО-Україна з протидії гібридній війні, м.Вільнюс.

Суспільство має бути готовим до інформаційної війни та розуміти її тактику, адже у противному випадку державні інституції будуть неефективними у протидії, навіть попри наявності стратегії та тактики. Оскільки об’єктом впливу ворожих інформаційних кампаній є суспільство, то ми маємо говорити спочатку про готовність суспільства та лише потім про стійкість державних інститутів», – відзначила Фріз основні тези, які були донесені до європейських колег.

Вона також звернула увагу на те, що внаслідок роботи фейкових акаунтів, що імітують громадян Європи та Сполучених Штатів, створюється ілюзія, що мешканці цих країн підтримують точку зору Кремля.

«Оскільки це виглядає, як думки пересічних людей – воно перестає бути пропагандою.

Зупинилася окремо на методичній типології інформаційних підривних кампаній проти Заходу з демонстрацією прикладів, що була підготовлена в рамках інформування наших партнерів в Парламентській Асамблеї НАТО.

Наголосила на необхідності впровадження курсів інформаційної гігієни та кібернетичної безпеки в освітню програму середньої школи та вищих учбових закладів. Також підкреслила необхідність Smart-підходу у боротьбі з фейковими акаунтами агресора», – зауважила Ірина Фріз.