Сорос назвав оптимальним рішенням залишити Яценюка прем'єром

Таку думку висловив американський мільярдер Джордж Сорос в інтерв'ю "Українській правді". "Оптимальним рішенням було б призначення Арсенія Яценюка прем'єр-міністром, а Владимир Гройсман мав би залишиться віце-прем'єром, що відповідає за децентралізацію влади, електронне врядування та реформу державної служби. Але інші варіанти також можливі", - сказав Джордж Сорос.

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На його думку, Олександр Турчинов був би чудовим спікером Верховної Ради, але це було б несумісним з Арсенієм Яценюком в якості прем'єр-міністра, оскільки дало б занадто багато влади одній політичній силі.

"Одночасно коаліція має визначити пріоритети для проведення рішучих реформ і досягти згоди стосовно принципів функціонування самої коаліції", - підкреслив Джордж Сорос.

За його словами, все це можна було б зробити в листопаді, тому що багато підготовчої роботи вже було проведено під егідою Національної ради реформ за участі Стратегічних дорадчих груп, що співпрацюють з різними міністерствами.

"Склад уряду та його програма можуть бути затверджені Радою на початку грудня, і одразу ж слід представити програму Євросоюзу у вигляді запиту про фінансову та технічну підтримку", - сказав мільярдер.

Пріоритетами програми мають стати радикальна реформа державного апарату і судової системи, з особливим акцентом на енергетичному секторі, вважає Джордж Сорос.