Сорос налякав ЄС, що Обама може домовитися з Путіним по Україні

Про це пише в своїй статті американський фінансист і меценат Джордж Сорос, передає "ЄвроПравда". На його думку, санкції проти Росії необхідні, але вони є необхідним злом, оскільки чинять депресивний вплив не тільки на російську, але і на європейські економіки.

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"У той же час надання допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії надасть стимулюючий вплив не тільки на Україну, але і на Європу", - відзначає Джордж Сорос. "Це принцип, згідно з яким європейська допомога повинна надаватися Україні", - додає він.

Особливо в цьому контексті финансист звертається до канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка, за його словами, повела себе, як справжня європейка, реагуючи на загрозу від Росії, і була головним сторонником введення санкцій проти РФ. "Вона повинна бути навіть більш зосереджена на тому, щоб допомогти Україні, ніж ввести санкції відносно Росії", - пише Джордж Сорос.

"Так чи інакше, внутрішнє протиріччя між тим, щоб бути в стані війни і залишатися прихильниками жорсткої бюджетної економії, має бути усунуто. Там, де є воля, є шлях", - пише меценат.

Він також висловлює своє занепокоєння з приводу "можливої великої угоди" між президентами США і РФ Бараком Обамою і Володимиром Путіним. "Я підозрюю, що може бути перспектива великої угоди, за якою Росія буде допомагати США боротися проти ісламської держави Ірака і Сирії, наприклад, не буде поставляти до Сирії ракети S300, які обіцяла, зберігаючи таким чином домінування США. І тоді Росії буде дозволено йти своїм шляхом у "близькому зарубіжжі", як називають країни, що межують з Росією", - пише він. "Ще гірше те, що президент Обама може прийняти таку угоду", - додає Джордж Сорос.

Раніше Джордж Соросініціював створення стратегічної групи радників для допомоги українській владі у проведенні реформ.