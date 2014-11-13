ЗМІ: Порошенко подав Яценюкові свої пропозиції щодо посад в новому уряді

Про це повідомляють джерела INSIDER. За словами співрозмовника видання, пропозиції передано в середу ввечері.

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Президент готовий делегувати в уряд на посаду першого віце-прем’єра Віталія Ковальчука, на посаду ще одного віце-прем’єра – Миколу Томенка.

Попри заперечення "Народного фронту", Петро Порошенко хоче бачити на посаді голови МВС свою людину. Серед кандидатур – Віктор Балога і військовий прокурор Анатолій Матіос.

На голову Мін’юсту пропонують юриста адміністрації президента Олексія Філатова, а на міністра фінансів – Віктора Пинзеника, Міністерство охорони здоров’я – Ольгу Богомолець або Олега Мусія. Водночас у "Народному фронті" проти кандидатур Ольги Богомолець і Олега Мусія.

До сьогодні команда Арсенія Яценюка пропонувала президентській половину посад в уряді, але позитивних відповідей не отримувала. "Президент хоче контролювати регуляторні відомства й антикорупційні", - сказав напередодні один із представників команди президента.

Міністра закордонних справ Павла Клімкіна та міністра оборони Степана Полторака президент поки що міняти не буде.

Найбільші суперечки наразі тривають за посаду голови МВС. "Народний фронт" хоче зберегти її за Арсеном Аваковим. Раніше в оточенні президента не відкидали, що на цю посаду переведуть генпрокурора Віталія Ярему, а замість нього призначать Віктора Шокіна.

Зі свого боку, "Народний фронт" хоче зберегти посаду Арсена Авакова як голови МВС і Мін’юст для Павла Петренка.

Посаду голови Мінфіну Арсеній Яценюк теж хоче залишити за собою. Але Олександр Шлапак навряд чи залишиться в Мінфіні через тиск. Кандидатуру Андрія Пишного не розглядають.

Очолити Мінекономіки "Народний фронт" може запропонувати заступнику голови адміністрації президента Дмитру Шимківу.

Про озвучену в пресі кандидатуру Оксани Білозір на Мінкульт питання взагалі не порушували. Як і про Міністерство спорту.

Усе озвучене – попередній обмін пропозиціями.

За словами представників "Народного фронту" і Блоку Петра Порошенка у робочій групі зі створення коаліції, Радикальна партія, "Самопоміч" і "Батьківщина" на посади голів міністерств поки не претендували.