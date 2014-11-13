Зниклий в Україні російський строковик з'явився в Придністров'ї і знову зник

Про це правозахисній організації "Солдатські матері Санкт-Петербурга" повідомив батько рядового Сергій Балобанов, передає правозахисний ресурс Права людини в Росії.

5 листопада 2014 року солдат вийшов на зв'язок з родичами, але після короткої розмови знову пропав.

Нагадаємо, 18 липня 2014 року " Омськ-Інформ" повідомляв про те, що за інформацією, що надійшла з українських ЗМІ, 17 липня під Луганськом був узятий в полон 20-річний солдат із села Паново Крутинского району Омської області Андрій Балобанов. Рядовий служив у мотострілецькій роти на посаді радіотелефоніста у в/ч 65349. При цьому батько військовослужбовця Сергій Володимирович Балобанов розповів, що син з 18 липня перестав виходити на зв'язок з родичами.

Читайте такожСолдатів з РФ шантажують і примушують підписувати контракти перед відправкою в Україну - ЗМІ24 липня у мережі з'явилося відео, у якому Андрій Балобанов заявив про нібито перекидання на територію України солдатів російської армії і своє небажання брати участь у збройних діях, у зв'язку з чим хлопець мав намір просити в Україні статус політичного біженця.

У свою чергу член Ради при Президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Елла Полякова на зустрічі з високопоставленими чиновниками Міноборони 2 вересня 2014 просила відомство пролити світло на історію заплутану історію, проте отримати яку-небудь інформацію так і не вдалося.

У жовтні військово-слідчий відділ Слідчого комітету РФ по Самарському гарнізону порушив проти Балобанова кримінальну справу, звинувативши солдата в дезертирстві (частина 1 статті 338 КК РФ). Однак батьки Андрія схиляються до версії, згідно з якою їх син разом з батальйоном контрактників після 22 червня був направлений в Україну.

Останнім часом Андрій практично не виходив на зв'язок з родичами, однак увечері 5 листопада 2014 року пролунав дзвінок - син подзвонив додому і повідомив, що "прийшов у військову частину і що з ним все нормально", після чого передав телефон офіцерові.

За словами батька Балабанова, офіцер повідомив йому, що його син самостійно прибув на територію російської в/ч 13962, що розташована в Тирасполі (Придністров'я).

"Офіцер підкреслив, що Андрій перебуває в задовільному стані. Лікарі, які оглянули військовослужбовця, виявили на тілі тільки порізи від очерету", - розповів Сергій Балобанов.

Крім того, родичам солдата вдалося дізнатися, що Андрій буде тимчасово прикомандирований до в/ч 13962, однак найближчим за ним приїдуть представники в/ч 65349, в якій він проходив строкову службу.

Однак після короткої розмови 5 листопада Балобанов знову перестав виходити на зв'язок.

Липневе звернення солдата