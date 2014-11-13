Сорос: головне завдання для України - призначення нових посадовців, а не люстрація старих

Таку думку висловив американський мільярдер Джордж Сорос в інтерв'ю "Українській правді". "Існує непереборний запит громадськості - позбутися корумпованих чиновників, але люстрація не може бути єдиним методом. Перед тим, як позбутися корупціонерів, необхідно створити нову ефективну і чесну бюрократію і судову систему", - зазначив Джордж Сорос.

Читайте такожСорос назвав оптимальним рішенням залишити Яценюка прем'єром

На думку мільярдера, нові чиновники повинні бути досить кваліфікованими і отримувати хорошу зарплату. "Тому призначення нових посадових осіб є більш пріоритетним завданням, ніж люстрація старих", -вважає фінансист.

На думку Джорджа Сороса, Україні потрібно досягти правонаступництва: "Ви можете звільняти чиновників, коли у вас є нові, в якості тимчасової заміни, але ви повинні пам'ятати, що вони невинні, якщо їх вина не була доведена. В іншому випадку ви порушуєте їх права".

"Така тимчасова заміна дозволить залучити кваліфікованих чиновників з хорошою зарплатою, потім повинна запрацювати нова судова система, і лише після цього необхідно починати судовий процес. Таким шляхом люстрація і призначення нових посадовців будуть об'єднані в правильній послідовності", - сказав мільярдер.