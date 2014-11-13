Львівський "авторитет" розповів, як "Свобода" перейшла з його фінансування на гроші Курченка

Про це він роповів в інтерв'ю газеті "Експрес", яке цитує zahid.net.

Гроші на утримання осередків партії, мітинги та зарплату функціонерам, зі слів Дідуха, він не давав особисто лідерові партії Олегові Тягнибоку, а передавав через народного депутата України від «Свободи» Ігоря Кривецького.

"Тягнибоку особисто гроші не давав, давав Пупсу (прізвисько Ігоря Кривецького, ред.). Щоб не сказали, що гроші на партію дав кримінальний авторитет. Таким чином, Пупс передавав ніби від себе мої гроші. Я перекривав фінансування усієї партії", - каже Дідух.

Читайте такожЗМІ: Мама фінансиста Свободи виявилася співвласницею фірми ФірташаОднак, за його словами, коли "свободівці" опинилися при владі, вони "зійшлися з людьми Януковича", зокрема, з Курченком.

"Я сказав: він (Курченко - ред.) на мільярди, під виглядом транзиту, ввозить у країну бензин, а потім топить його всередині країни без сплати податків. Мочіть його. Ви маєте зупиняти такі схеми, ви ж опозиція. А Пупс мені сказав: «Он нам больше денег дает». І так наші стосунки почали ламатися", - заявив Дідух.

Також він розповів про здирництво партійців в епоху генпрокурорства члена "Свободи" Махніцького. Як повідомив "авторитет", тоді свободівці брали гроші "скрізь". За виручені кошти націоналісти придбали два готелі.

"Вони, будучи у владі, прийняли $600 млн. Подивіться, які він (Пупс - ред.) готелі купив - «Жорж» у центрі Львова, «Хаят» - у центрі Києва, банки скупили. $200 млн дали тільки за «Хаят", - заявив він.