Переговори по коаліції ускладнюються через питання ключових посад у владі - кандидат у депутати (виправлено)

Примітка редакції: в попередній версії заголовка новини було помилково вказано, що коаліційні переговори "зайшли в глухий кут", що є хибним трактуванням слів Сергія Куніцина. Перепрошуємо за неточність.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1» повідомив кандидат у народні депутати від партії «Блок Петра Порошенка», радник президента Сергій Куніцин.

«Наскільки я розумію, зараз ще ситуація гойдається стосовно перших осіб, до виконавчої влади ще справа не дійшла. Сьогодні (на коаліційних переговорах - УНІАН) більше йде робота стосовно голів комітетів Верховної Ради, тому що спочатку потрібно сформувати керівні органи парламенту», - сказав Куніцин.

За його словами, складнощі в узгодженні кадрових питань виникають через зайві амбіції деяких учасників переговорів.

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«На мій погляд, це відбувається тому, що амбіції окремих наших лідерів зашкалюють за здоровий глузд», - зазначив Куніцин.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За даними ЦВК, до Верховної Ради пройшли 6 партій, лідирує партія прем'єр-міністра Арсенія Яценюка «Народний фронт» - 22,14% голосів. П'ять партій, що пройшли до парламенту, ведуть консультації щодо формування коаліції. Коаліційна угода, за словами голови партії «Блок Петра Порошенка» Юрія Луценка, може бути парафована до кінця поточного тижня (10-16 листопада).