У Ющенка не розуміють, як Нафтогаз має платити Росії без паперів

Поки не зрозуміло, яким чином НАК «Нафтогаз України», згідно з прийнятим на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів рішенням, проводитиме розрахунки з Росією за спожитий у 2008 році природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, коментуючи відповідні рішення уряду.

«Думаю, що сьогодні уряд дасть НАК наступну команду - без всяких паперів, будь ласка, можете далі продовжувати оплату газу вже по 2008 року», - заявив О.ШЛАПАК.

Відповідаючи на запитання УНІАН, якій саме структурі йтимуть платежі, О.ШЛАПАК сказав: «Це треба з`ясувати в уряді. Це їх правова конструкція, і я її не розумію поки що».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін вирішив передати з 1 березня виняткові повноваження з реалізації імпортного природного газу НАК «Нафтогаз України».

Згідно з постановою КМУ, зокрема, з 1 березня весь імпортний газ середньоазіатського і центральноазіатського походження реалізується в Україні НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» за умови проведення споживачами 100% розрахунків за спожитий газ. Крім того, постановою визначено, що у разі браку імпортних обсягів газу, для задоволення потреб споживачів України НАК «Нафтогаз» уповноважений використовувати ресурси газу, які знаходяться в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз».

Нагадаємо, 1 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна з 1 березня припиняє митне оформлення постачання газу за контрактами “УкрГаз-Енерго”.

«З 1 березня ми займаємо чітку позицію - ніякого розмитнення на “УкрГаз-Енерго” не буде. І для цього буде рішення уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що домовленості, досягнуті 12 лютого президентами України і Росії Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ, не виконуються. «Президенти домовилися, що з 1 січня три місяці газ надходить безпосередньо НАК «Нафтогаз України», без “УкрГаз-Енерго”. На жаль, на сьогодні ці домовленості порушені», - додала вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО розраховує, що сторони повернуться до виконання домовленостей двох президентів. «І в березні, квітні і травні - це будуть три місяці, коли газ надходитиме безпосередньо на НАК «Нафтогаз України», а далі (починаючи з червня 2008 р. - УНІАН) без будь-яких посередників від РАТ «Газпром» «Нафтогазу», - наголосила прем’єр.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ “УкрГаз-Енерго”.

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСИНУ.

ЗАТ "УкрГазЕнерго" створене компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo.