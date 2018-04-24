Країни G7 закликали Україну створити Антикорупційний суд за рекомендаціями "Венеціанки"

Також країни G7 закликали рухатися у напрямку проведення виборчих реформ та ухвалення Закону про національну безпеку.

Країни-члени G7 закликали Україну створити Антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Про це йдеться у комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки", передає "ЄвроПравда".

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"Ми підтверджуємо нашу підтримку реформ в Україні та заохочуємо кроки, здійснені на сьогоднішній день, особливо в сферах децентралізації та економічного зростання. Ми настійно закликаємо уряд України продовжувати прогрес на шляху у напрямку реформ", - йдеться у заяві.

Міністри також закликали до прогресу у проведенні реформ виборчого законодавства та Закону про національну безпеку.

"Ми знову підтверджуємо нашу повну довіру до групи послів країн "Великої сімки" в Україні та визнаємо роль цієї групи в моніторингу та підтримці здійснення реформ", - зазначається в заяві.

Раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляв, що наразі лишилися дві ключові позиції по законопроекту про Антикорупційний суд, щодо яких іде дискусія.