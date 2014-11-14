ГПУ проводить обшуки у заступника міністра оборони

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генпрокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Міністерства оборони України, які входять до складу комітету з конкурсних торгів (ч. 2 ст. 364 КК України).

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За даними ГПУ, під час здійснення у 2014 році заходів щодо тилового забезпечення потреб Збройних сил України зазначені особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби та прийняли пропозиції учасників закупівлі паливно-мастильних матеріалів, що містили завищені ціни, в результаті чого державному бюджету України заподіяно збитків на суму понад 3 млн грн.

З метою виявлення та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчим управлінням спільно з працівниками УБОЗ ГУ МВС України в Київській області проводяться обшуки за місцем роботи та проживання вищевказаних осіб, зокрема в одного із заступників міністра оборони України, поінформували в Генпрокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, зазначається в прес-службі