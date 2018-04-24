Лукашенко побачив повернення "холодної, крижаної" війни

Лукашенко у посланні до білоруського народу заявив про зростання напруженості та конфронтації у світі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для забезпечення та просування інтересів у світі знову робиться ставка на військову силу.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави білоруської держави.

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"Лунають голоси про повернення холодної війни, навіть більше - крижаної. Це вибухонебезпечна ситуація. Вона з усією очевидністю демонструє, наскільки крихким може бути мир", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що дуже важливо утримувати рівновагу всередині країни, коли в багатьох регіонах світу неспокійно.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну "не чекати атаки" з боку його країни. "Я хочу звичайної людської безпеки. І ніякої атаки не чекайте від нас. Особливо в Україні", - сказав він.