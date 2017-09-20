Лукашенко: ніякої атаки від Білорусі не чекайте, особливо в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну "не чекати атаки" з боку його країни, передає портал Tut.by.

Читайте такожПорошенко: Лукашенко запевнив, що територія Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресії проти України"Хай живуть спокійно на Заході. Ми не будемо воювати проти кого б то не було, якщо нас ніхто не зачепить. Це найбільша гарантія. Ми настраждалися від війни. Ми - не агресивна держава. Ми не хочемо воювати. З нашої землі ніколи не починалися війни. Ми тільки від них потерпали. Я як президент хочу, щоб наш народ розумів, що якщо раптом щось трапиться, то у нас є, чим захистити свої сім'ї і дітей. Я хочу звичайної людської безпеки. І ніякої атаки не чекайте від нас. Особливо в Україні", - сказав Лукашенко.

Він додав, що якщо Білорусі потрібно буде залучити росіян собі на допомогу, то це зроблять миттєво. "І ми на цих навчаннях це відпрацювали. Ми це не приховуємо. Але нападати ми ні на кого не збираємося. Але якщо нам дадуть по морді, ми відповімо", - заявив Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017" проходять з 14 по 20 вересня.

Голова Військового комітету НАТО Петр Павел заявив, що ці навчання схожі на підготовку до великої війни. За словами чеського генерала, Альянс активізував своє прагнення відновити військові зв'язки з Росією, щоб під час навчань уникнути "небажаних можливих інцидентів". Незважаючи на запевнення Москви, що "НАТО не вважається ворогом і навчання не спрямовані проти Альянсу", чеський генерал нагадав, що Росія не дотримувалася встановленого принципу навчань. У Росії стверджують, що в навчаннях беруть участь близько 12 700 військовослужбовців, однак, як заявив Павел, в них задіяні від 70 до 100 000 військових.

Крім цього раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруська сторона не виступить плацдармом для нападу Росії на Україну під час проведення масштабних військових навчань «Захід - 2017». Однак зазначив при цьому, що тривогу навчання все ж викликають, тому що вони не білоруські, а білорусько-російські.