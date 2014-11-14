Розенко назвав пропозиції Яценюка щодо кандидатур в новому уряді "тролінгом"

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі, коментуючи нинішню прес-конференцію Яценюка.

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"О! Рівень тролінгу досягнув максимуму. Якщо прем'єр починає цим займатися - 101 левел", - написав Павло Розенко.

При цьому він зазначив, що із складом уряду має визначатися коаліція, якої, за його словами, ще формально немає.

"Скажімо так це власне бачення Яценюка, бо зі мною особисто це обговорено не було. Хоча мені приємно, що він припустив, що я можу обіймати цю посаду", - сказав Павло Розенко в коментарі "Українській правді"."Жодної пропозиції не було. Я тільки читав, що хтось десь обговорює моє прізвище. Жодних пропозицій, жодних розмов зі мною не було", - додав він.

Також він додав, що Блок Петра Порошенка не веде жодних кулуарних перемовин по посадах. "Ми ведемо відкриті переговори по тексту коаліційної угоди", - додав Павло Розенко, який пройшов до нової Верховної Ради за списком Блоку Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції Яценюк озвучив кандидатури на посади в уряді, які він просить розглянути політичні сили, котрі створюють коаліцію. Зокрема, прем’єр запропонував, щоб посаду міністра з питань соціальної політики обійняв Павло Розенко.