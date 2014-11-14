Кабмін ліквідував посаду уповноваженого з питань співпраці з РФ
19:48, 14 листопада 2014Політика
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Кабінет Міністрів України звільнив Валерія Мунтіяна з посади урядового уповноваженого з питань співпраці з Росією, із країнами СНД та ЄврАзЕС.
Мунтіян працював на цій посаді з 2011 року / УНІАН
Про це повідомляє ТВі.
Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з ліквідацією цієї посади згідно з розпорядженням уряду № 1101 від 21 жовтня.
Мунтіян працював на цій посаді з 2011 року.
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Раніше Кабінет міністрів затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Згідно з розпорядженням, до переліку увійшли Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.
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