Кабмін затвердив перелік непідконтрольних Україні населених пунктів

Відповідне розпорядження від 7 листопада № 1085-р опубліковане на урядовому порталі.

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Згідно з розпорядженням, до переліку увійшли Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.

Міністерство внутрішніх справ та СБУ за поданням Антитерористичного центру при СБУ щомісяця повинні вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів пропозиції щодо внесення змін до переліку, затвердженого цим розпорядженням.