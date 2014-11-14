Кабмін затвердив перелік непідконтрольних Україні населених пунктів
16:26, 14 листопада 2014Політика
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Кабінет міністрів затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
REUTERS
Відповідне розпорядження від 7 листопада № 1085-р опубліковане на урядовому порталі.
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Згідно з розпорядженням, до переліку увійшли Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.
Міністерство внутрішніх справ та СБУ за поданням Антитерористичного центру при СБУ щомісяця повинні вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету міністрів пропозиції щодо внесення змін до переліку, затвердженого цим розпорядженням.
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