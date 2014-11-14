Блок Порошенка пропонує провести перше засідання нової Ради 25 листопада

Про це повідомив кандидат у депутати від БПП Павло Розенко в ефірі 5 каналу, передає Українська правда.

"Ми сьогодні виступили із ініціативою 25 листопада провести засідання. І ми маємо разом звернутися до народних депутатів, щоб вони швидше оформляли свої документи у ЦВК", - сказав він.

Окрім того, Розенко зазначив, що текст коаліційної угоди, яка налічує 70 сторінок, у п'ятницю буде оприлюднений в Інтернеті.

Читайте такожРозенко назвав пропозиції Яценюка щодо кандидатур в новому уряді "тролінгом""Повірте мені. Я пораджу всім, хто бачить себе у міністерських кріслах, дуже уважно почитати цю коаліційну угоду. Думаю, що після того, як вони її прочитають, кількість охочих зайняти посади в Кабінеті міністрів буде мінімальною. І ми будемо ще оголошувати конкурс на деякі посади, щоб виконували ту програму, яку дає коаліція. Не самому сидіти в кріслі і щось вигадувати, а виконувати те, про що домовилася коаліція", - сказав він.