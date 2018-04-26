Уряд затвердив план заходів з реінтеграції окупованого Криму

Серед іншого, планом передбачено, що органи влади мають розробити пропозиції стосовно механізму правового реагування на порушення прав людини на тимчасово окупованій території.

Уряд затвердив план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Текст відповідного розпорядження від 28 березня 2018 р. № 218-р оприлюднено на сайті Кабміну.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб має щороку подавати до 1 квітня Кабміну інформацію про стан виконання плану заходів.

Планом, серед іншого, передбачено, розроблення та подання на розгляд уряду пропозицій стосовно внесення змін до актів законодавства України щодо удосконалення порядку переміщення особистих речей, товарів (вантажів) через контрольні пункти в’їзду/виїзду; облаштування КПВВ в Херсонській області.

Читайте такожАндрій Макаревич про Крим: "я вважаю цю територію окупованою"

Також відповідні органи влади мають розробити та подати на розгляд Кабміну пропозиції стосовно внесення змін до актів законодавства щодо удосконалення процедури оформлення документів про народження та про смерть на тимчасово окупованій території, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, особам, які проживають на тимчасово окупованій території

Крім того, органи влади мають подати на розгляд Кабміну проекти нормативно-правових актів з питань захисту прав громадян України, позбавлених особистої свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації (створення механізму допомоги громадянам України, позбавленим особистої свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та членам їх сімей), на тимчасово окупованій території, а також законопроект щодо визначення правового статусу осіб, зниклих безвісти та загиблих внаслідок дій Росії.

Також органи влади мають розробити пропозиції щодо механізму правового реагування на порушення прав людини на тимчасово окупованій території; здійснювати моніторинг за дотриманням прав та свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованій території.

Разом з тим міністерства та відомства повинні посилити співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО, щодо охорони культурної спадщини українського народу на тимчасово окупованій території.

Крім того, органи влади мають сприяти в захисті законних прав та інтересів громадян України, кошти, інші матеріальні цінності яких перебували або перебувають в банківських, фінансово-кредитних, інших фінансових установах на тимчасово окупованій території.

Також документом передбачено розроблення механізму реагування на дії іноземних фізичних та юридичних осіб, що можуть бути розцінені як визнання зміни статусу тимчасово окупованої території.