У НУ-НС нарешті пояснили суть “натівського” конфлікту з ПР

“Представники Партії регіонів сьогодні подають проекти постанов, відповідно до яких, референдум може бути проведено на будь-якій стадії чи щодо будь-якої процедури, яка має відношення до вступу України в НАТО. На таку позицію ми категорично не погоджуємось”. Про це в прямому ефірі на телеканалі “Рада” сказав народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Володимир Мойсик, коментуючи заяву фракції Партії регіонів щодо позиції по вступу України до НАТО, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

“Євроінтеграція і колективна безпека – це вибір не лише нашої політичної сили, це вибір нашої держави”, - наголосив Мойсик. “На цьому шляху Україну вже нічого не зупинить”, - нардеп нагадав, що питання щодо вступу до НАТО вирішується “за наслідками всеукраїнського референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур”.