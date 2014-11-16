Бойовики обстріляли околицю Станиці Луганської після візиту Москаля

Як повідомляє голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль, повного припинення вогню не сталося. "З самого ранку бойовики "ЛНР" обстріляли змінометів Попасну. Всього було зроблено 30 пострілів. Обстріляні були також Трьохізбенка і Кримське. Вранці та в обід бойовики обстріляли з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї і "Градів" околицю Станиці Луганської", - повідомляється на сайті Геннадія Москаля.

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Другий обстріл був здійснений через півгодини після того, як там побував Геннадій Москаль, який оглядав наслідки п'ятничних обстрілів у райцентрі та ближніх селах Макарове і Валуйске. "Видно, хтось із місцевих жителів дав знати про мій приїзд бойовикам, які окопалися в кілометрі від Станиці, ось вони і влаштували "вітальний салют", - написав Геннадій Москаль.