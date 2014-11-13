На Луганщині через обстріли бойовиків поранено 2 мирних жителів, пошкоджено школу та дитсадок

Як повідомляє прес-служба голови ОДА, за добу бойовики 43 рази обстрілювали населені пункти. Найбільш напружена обстановка залишається у Станиці Луганській.

"Починаючи з 8-ї ранку і до опівночі Станицю Луганську обстрілювали з мінометів, артилерії і стрілецької зброї 8 разів. У результаті пошкоджено дитячий садок №2 і кілька приватних будинків у кварталі Молодіжний. У три багатоповерхівки влучили снаряди, зруйновано квартири. По вул. Радянській прямим влученням снаряду зруйновано житловий будинок, перебито електромережу і систему центрального опалення. По вул. Калініна зруйновано один будинок, пошкоджено два житлових будинки та газопровід. По вул. Чапаєва повністю зруйновано один, частково - ще один будинок. По вул. Москва-Донбас у будинок влучили 4 снаряди, житло повністю зруйновано. На вул. Крупської зруйновано один і пошкоджено п'ять житлових будинків", - повідомляє Москаль.

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За його даними, бойові дії у Станиці Луганській ведуться і зараз. Сьогодні вранці прямим влученням артилерійського снаряду пошкоджено загальноосвітню школу в с. Артема. Крім того, у результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередач, тому без електроенергії залишилися 10 вулиць районного центру. Знеструмлено с. Малинове і Ольховський дачний масив.

Протягом вчорашнього дня також тривали обстріли м. Щастя, сел. Кримське Новоайдарського району, м. Золоте і сел. Троїцьке. У результаті вибуху мін та снарядів осколкові поранення отримали 57-річний та 18-річний жителі Золотого. Обох госпіталізовано.