Президент Єврокомісії Юнкер найближчим часом прибуде в Україну

Про це в ексклюзивному інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив постійний представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв.

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"Відбулася телефонна розмова президента ЄК Жана-Клода Юнкера з президентом Петром Порошенком, під час якої глава ЄК пообіцяв, що свій перший двосторонній візит він здійснить в Україну. Тому зараз ми працюємо разом з кабінетом президента і офісом комісара Йоханнеса Хана (комісар, який відповідає за Україну), щоб узгодити дату, і знаходимося на завершальному етапі. Можу сказати, що цей візит відбудеться вже незабаром", - сказав дипломат.

Український дипломат зазначив, що новий склад ЄК тільки почав своюроботу. "Але вже можна констатувати велику увагу (і це приємно) до України з боку керівництва ЄК", - підкреслив він.

Крім того, у самого Костянтин Єлісєєва за цей короткий період роботи нової ЕК відбулися 2 зустрічі з новопризначеним комісаром з питань європейської політики сусідства Йоханнесом Ханом. "Він серйозно прагне допомогти нам і зараз дуже активно вивчає наше досьє", - сказав український дипломат.