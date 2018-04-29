Вибори в ОТГ: шість політичних партій вдалися до підкупу громадян - КВУ

Голоси виборців купували від 300 до 600 гривень, а також за квитки на концерти, комбікорм та продовольчі набори.

Шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня. Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Як повідомляє Громадське радіо, Кошель зазначив, що кількість порушень украй велика для 40 ОТГ, де відбуваються вибори.

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"Лідери (за кількістю підкупів, ред.) - "Батьківщина" та "Аграрна партія", трохи менше - в "Радикальної партії". По одному випадку підкупу є у "Блоці Петра Порошенка" та "Самопомічі", - розповів Кошель.

Станом на 18:00 29 квітня поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом підкупу виборців. Двох організаторів затримали на Харківщині, також викрита схема на Одещині, повідомив Кошель.

"Було кілька схем. Перша - традиційна роздача грошей. Суми різні: від 300 до 600 гривень. Інша схема - коли з виборцями підписувалися угоди, за якою першу частину коштів вони отримували до голосування, другу - після. Також виборцям роздавали безкоштовні квитки на концерти, це теж підкуп. Хтось ішов до виборців із комбікормом, хтось із продовольчими наборами", - розповів голова Комітету виборців.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Україні проходять перші місцеві вибори до 40 ОТГ у 17 областях України, на яких обирають депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.