Сьогодні у 40 об’єднаних громадах проходять перші вибори

Після проведення виборів 29 квітня в Україні загалом буде створено 705 ОТГ.

У 40 новостворених об’єднаних територіальних громадах сьогодні проходять перші вибори. Про це у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

«Сьогодні перші вибори проходять у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради», - зазначив він.

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Як повідомив посадовець, у Вінницькій області вибори відбудуться в 1 об’єднаній територіальній громаді; у Волинській області – в 1 ОТГ; у Дніпропетровській області – в 4 ОТГ; у Донецькій області – в 1 ОТГ; у Запорізькій області – в 7 ОТГ; в Івано-Франківській області – в 2 ОТГ; у Кіровоградській області – в 3 ОТГ; у Луганській області – в 1 ОТГ; в Одеській області – в 3 ОТГ; у Полтавській області – в 2 ОТГ; у Рівненській області – в 3 ОТГ; у Сумській області – в 1 ОТГ; у Тернопільській області – в 2 ОТГ; у Харківській області – в 4 ОТГ; у Херсонській області – в 1 ОТГ; у Хмельницькій області – в 2 ОТГ; у Чернівецькій області – в 2 ОТГ.

Окрім того, Зубко вказав, що 29 квітня відбудуться додаткові вибори депутатів у громадах, приєднаних до ОТГ. Зокрема, у Житомирській області такі вибори відбудуться у 2 селищних радах, у Запорізькій області – в 1 сільській раді, у Харківській області – в 1 селищній раді, у Чернівецькій області – 1 селищній раді.

За словами віце-прем’єра, після проведення виборів 29 квітня в Україні загалом буде створено 705 ОТГ.

Нагадаємо, виборчий процес у 40 новостворених ОТГ розпочався 10 березня.

Раніше у У ЦВК нагадували, що в Україні протягом двох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 24 грудня 2017 року, було призначено 667 перших місцевих виборів в ОТГ.