Президент анонсував новий формат співпраці із "Вишеградською четвіркою"

Про це глава Української держави повідомив на прес-конференції, повідомляє прес-служба президента.

За словами Порошенка, зокрема, домовлено про налагодження постійної взаємодії на рівні міністрів закордонних справ та оборони країн «Вишеградської четвірки» та України.

Президент підкреслив, що підтримка, яку Україна отримала в Братиславі, конче необхідна для неї.

"Всі країни засвідчили: ми маємо справу з агресією. Ми маємо продемонструвати єдність всієї Європи і солідарність з Україною в питаннях і безпеки, і економіки. І я побачив цю солідарність і підтримку у Братиславі", - сказав Порошенко, подякувавши за таку "тверду і чітку позицію".

Він також зазначив, що "задоволений стилістикою розмови": обговорювалися питання конкретної підтримки.

Читайте такожПорошенко: Словаччина підтвердила домовленості щодо поставок газу в Україну«Звучала позиція: де буде необхідна підтримка - ми прийдемо на допомогу. Це саме те, що зараз потрібно Україні", - наголосив президент і додав, що головне, про що йшлося під час зустрічі - це питання безпеки.

«Це війна за свободу і демократію всього ЄС", - сказав Порошенко.

У свою чергу президент Польщі Броніслав Коморовський подякував президенту Словаччини за запрошення президента України на зустріч «Вишеградської четвірки». На його переконання, такий формат потрібен зараз. «Вишеградська «четвірка солідарна і підтримує Україну, яка "протистоїть російській агресії". Він висловився на підтримку ідеї створення постійного формату взаємодії "Вишеградська четвірка і Україна" на різних рівнях.

Президент Угорщини Янош Адер подякував Порошенку за те, що «він віддає задля мирного вирішення ситуації». Він також підкреслив, що Угорщина з самого початку виконувала всі рішення щодо запровадження санкцій до Росії.

«Так буде і в майбутньому», - заявив Адер.

Президент Чехії Мілош Земан зі свого боку зазначив, що якби був громадянином України, то на парламентських виборах обрав би «Блок Петра Порошенка».

«Я вірю, що президент Порошенко ввійде в історію як президент миру», - сказав він.

Президент Словаччини Андрей Кіска підкреслив, що всі країни «Вишеградської четвірки» солідарні з Україною і наголосив, що санкції необхідні в той час, коли діалог не діє.