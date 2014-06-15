У Словаччині склав присягу новий президент
Новообраний президент Словаччини Андрей Кіcка у Братиславі склав присягу глави держави й офіційно вступив на посаду.
Під час своєї промови Андрей Кіска зокрема згадав про Україну: словацький президент наголосив, що події в Україні викликають стурбованість, а «безпекові питання – знову на порядку денному Європи», передає радіо "Свобода".
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Крім цього Андрей Кіcка наголосив, що Словаччина має намір і далі тісно співпрацювати з керівництвом Євросоюзу і НАТО.
Андрей Кіска – четвертий президент Словаччини і перший глава держави, який не був членом комуністичної партії. Він – відомий бізнесмен і благодійник.
Серед гостей урочистої церемонії інавгурації були зокрема і 15 безпритульних, яких президент запросив персонально. Андрей Кіcка обіцяє віддавати частину своєї президентської зарплатні на благодійність.