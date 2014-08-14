Президент Чехії: Росія має усвідомити, що їй не потрібна східна Україна

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан в інтерв’ю чеському інформаційному каналу ČT24, передає Радіо Свобода.

За словами Земана, колись великі країни ставили своєю головною метою територіальну експансію. Потім, вони зрозуміли, що їм це обходиться дорого, тому "Британія чи Франція дуже радо зреклися своїх колоній, вони поставили іншу мету – підвищення життєвого рівня своїх громадян", - зазначив Земан.

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"Я твердо вірю, що і Росія, маючи таку величезну власну територію, усвідомить, що їй не потрібна східна Україна, не потрібні 10 мільйонів голодних ротів, які потрібно було б годувати", – додав чеський президент.

Щодо гуманітарної допомоги Україні, то Земан вважає, що не має значення, хто її надає – Росія, ЄС чи США, але "найкраще було б, якби вони допомогу надали спільно". Нам важко уявити страждання людей, які зараз помирають на східній Україні, а тому "чим більше гуманітарної допомоги під міжнародним контролем, тим буде краще", – наголосив Земан.

На думку Земана, запровадження санкцій проти Росії та санкції Росії у відповідь є контпродуктивними діями сторін.

"Кожна санкція є, по-перше, нісенітницею і недієвою, а по-друге, вона, що логічно, викликає протисанкції. Розкручується якась спіраль, яка шкодить економічним відносинам і нікому не приносить користі, а навпаки, поглиблює недовіру між країнами", – наголосив Земан.